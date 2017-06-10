Шоу «Maşın» покинул еще один участник – ФОТО

2017-06-10 10:40 | www.oxu.az | 2

Еще один участник покинул шоу «Maşın» на телеканале ATV.

Как передает Oxu.Az, по правилам передачи, судьба певца Агиля М.Гулиева была определена зрительским голосованием.

Агиль М.Гулиев заявил, что если наберет достаточно голосов, то отстранит от шоу танцовщицу Оксану Расулову.

Однако Агиль М.Гулиев набрал 49% зрительских голосов и сам покинул шоу.

В настоящее время участие в шоу продолжают актеры Эльджан Расулов, Фарда Амин, Ислам Мехралиев и танцовщица Оксана Расулова.

Э.А.

