Глава Еврокомиссии назвал сотрудничество с США «безальтернативным»

2017-06-10 10:49 | www.oxu.az | 3

«Евросоюз не имеет альтернативы сотрудничеству с США и с Канадой».

Как передает Oxu.Az, об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил в интервью еженедельнику Spiegel.

«Я убежденный приверженец трансатлантических отношений. Я не думаю, что у нас есть другие варианты, кроме как вести политику в тесном сотрудничестве с США, а также Канадой. Варианта другого союза нет, в том числе и у США», - сказал Юнкер.

При этом он признал существенные расхождения с президентом США Дональдом Трампом, который «понимает политику иначе, чем Европа», и «заставляет европейцев брать на себя новую ответственность».

«Мы не стоим спиной к стене, но — применю искусство формулировок федерального канцлера: мы больше не можем так же полагаться на США, как раньше», - добавил глава ЕК, вспоминая высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что теперь ЕС может рассчитывать только на себя. Об этом она заявила после переговоров с Трампом на саммите НАТО в Брюсселе.