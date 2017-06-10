Тело Натига Алиева доставлено в Бакинский центр культуры

2017-06-10 11:00 | www.apa.az | 2

Тело скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджана Натига Алиева доставлено в Бакинский центр культуры, где будет проведена церемония прощания.

Как сообщает АПА, вокруг установленного на сцене гроба покойного министра расставлены венки от имени президента Азербайджана и других лиц.

Церемония прощания будет проведена с 12:00 до 14:00.

После церемонии прощания Н.Алиев будет похоронен в Аллее почетного захоронения.

Отметим, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натик Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.