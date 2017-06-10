Абульфаз Гараев обратился к оказывающим туристические услуги

2017-06-10 11:00 | www.oxu.az | 2

«Государственный реестр туризма будет открыт для всех, кто оказывает услуги туризма».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев.

По словам министра, каждый, кто оказывает услуги туризма, сможет входить в эту систему и разместить о себе информацию, а министерство культуры и туризма совместно с соответствующими общественными структурами будет проверять информацию, размещенную в систему со стороны компаний, отелей или людей.

«Если там не будет ни адреса, ни имени, и если выйдет неизвестная ситуация с добавившим информацию, то мы не добавим их в основной список реестра. Мы будем привлекать компании, добавленные в реестры, ко всем международным мероприятиям, к программам повышения образования и улучшения обслуживания, организационным вопросам. Поэтому компании никогда не должны терять свою профессиональность. Это обязательное условие. Потому что мы, как государство, должны думать о бизнес-среде, в то же время и о туристах», - сказал А.Гараев.

Министр отметил, что в Государственном реестре туризма будут размещена информация и об уровне звезд отелей.

«После проведения проверки мы определим, что он имеет 3,4,5 звезд или вообще не имеет звезд. Предприятие может оказывать услуги, если даже не имеет звезд. Если предоставляет спальню и нормальную еду, то может функционировать даже без звезды. Но все должны знать, что он не имеет звезды» - сказал министр.

Гараев добавил, что в стране не должно быть несертифицированных гидов.

«Поэтому рекомендую туристическим компаниям, чтобы они зарегистрировали всех гидов, с которыми совместно работают. Эти люди должны быть сертифицированы», - сказал министр.

Э.А.

