Пентагон: ВВС России перехватили самолет США над Балтикой

2017-06-10 11:08 | www.oxu.az | 2

Официальный представитель министерства обороны США Джефф Дэвис заявил, что самолет ВВС РФ в пятницу перехватил американский самолет над Балтийским морем, передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.

«Это был обычный и безопасный перехват, каких происходит много», - сказал Дэвис, отметив, что беспокойства США он не вызвал, так как таких перехватов происходит много.

По его словам, был перехвачен самолет КС-135, принимавший участие в учениях BALTOPS. При этом он затруднился назвать тип российского самолета, который выполнил перехват.