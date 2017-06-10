Пентагон: ВВС России перехватили самолет США над Балтикой
2017-06-10 11:08 | www.oxu.az | 2
Официальный представитель министерства обороны США Джефф Дэвис заявил, что самолет ВВС РФ в пятницу перехватил американский самолет над Балтийским морем, передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.
«Это был обычный и безопасный перехват, каких происходит много», - сказал Дэвис, отметив, что беспокойства США он не вызвал, так как таких перехватов происходит много.
По его словам, был перехвачен самолет КС-135, принимавший участие в учениях BALTOPS. При этом он затруднился назвать тип российского самолета, который выполнил перехват.