Трамп прокомментировал выборы в Великобритании

2017-06-10 11:27 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил, что результат выборов в Великобритании, где Консервативная партия лишилась большинства в парламенте, стал для него сюрпризом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, его ответ на просьбу прокомментировать выборы был немногословным.

«Удивительно», - сказал президент США, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Отмечается, что журналист выкрикнул этот вопрос во время фотосъемки в Овальном кабинете Белого дома перед началом встречи Трампа с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

По итогам парламентских выборов в Великобритании Консервативная партия Терезы Мэй получила 318 мандатов. Формально консерваторы одержали победу, однако это ниже отметки в 326 голосов, необходимых для единоличного формирования правительства. При этом королева Великобритании Елизавета II разрешила премьер-министру Терезе Мэй сформировать новый кабмин. По словам премьера, она не намерена уходить в отставку, несмотря на неблагоприятные результаты выборов 8 июня.