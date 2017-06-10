Саудовский министр:ситуация вокруг Катара не повлияет на соглашение ОПЕК+

2017-06-10 11:21 | www.trend.az | 3

Ситуация вокруг Катара не окажет влияния на соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), считает министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, передает РИА Новости.

"Я не считаю, что дипломатическая и политическая ситуация вокруг Катара… окажет какое-либо влияние на соглашение о добыче нефти", — сказал аль-Фалих журналистам.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИДа, как сообщило агентство Рейтер, заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.