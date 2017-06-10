В Варшаве пройдет азербайджано-польский бизнес-форум

2017-06-10 11:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В столице Польши Варшаве 27 июня состоится азербайджано-польский бизнес-форум, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций.

Согласно сообщению, в рамках форума пройдут двусторонние встречи с польскими предпринимателями для расширения бизнес связей.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Польшей в январе-мае 2017 года составил 23,11 миллиона долларов.

При этом, экспорт азербайджанской продукции в Польшу вырос по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 76,5 процента и составил около 2,61 миллиона долларов, а импорт польской продукции - сократился на 17,1 процента, до 20,5 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)