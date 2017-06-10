Национальная интернет-премия NETTY-2017 вручена владельцам

2017-06-10 11:42 | www.oxu.az | 3

При поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР и Министерства культуры и туризма АР Национальная интернет-премия NETTY в 13-й раз была вручена победителям.

Как передает Oxu.Az, в торжественной церемонии награждения, прошедшей в зале Dan Ulduzu отеля Park İnn, приняли участие представители крупных İT- компаний страны, лауреаты премии, представители СМИ и многочисленные гости.

На мероприятии было отмечено, что Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY проводится с большим успехом уже больше 10 лет, является первой национальной профессиональной премией в сфере информационных технологий, созданной с целью развития İT-рынка.

Премия NETTY выявляет лучшие веб-проекты передовых деятелей в сфере информационных технологий. Для определения номинантов в этом году было проведено параллельное голосование Экспертного совета и Виртуального жюри.

Затем на основе выбора Экспертного совета (Совет выбирает трех номинантов на каждую номинацию) и Виртуального жюри (от общего числа членов жюри выбирается три номинанта в номинации «Выбор виртуального жюри») Академия NETTY начинает свое голосование.

Академия выбирает единственного лауреата в каждой из существующих номинаций. Вне конкурса также проводится голосование в почетных и поощрительных номинациях.

Каждый посетитель сайта www.netty.az может, используя данные своего социального профиля в Facebook и Twitter, стать членом Виртуального жюри и принять участие в выборе номинанта конкурса. Экспертный совет формируется по личному приглашению организационного комитета конкурса. В Академии NETTY же представлены влиятельные лица, работающие в общественных, государственных и бизнес структурах Азербайджана.

В ходе конкурса определяются победители по номинациям: «Азербайджан», «Государственный сайт», «Наука и образование», «Культура и искусство», «Общество», «Информация и новости», «Сервис-сайт», «Корпоративный сайт», «Лучший сайт в сфере электронной коммерции», «Спорт», «Личный сайт», «Выбор виртуального жюри».

Отметим, что в этом году номинация «Развлечения» была отменена, а также добавлены две новые номинации - «Человек года в социальных сетях» и «Компания года в социальных сетях.

В рамках конкурса выдаются премии в почетных номинациях - «Программа года», «Обогащение развития национальных информационных технологий» и «İT-событие года». На основе рассмотрения заявок претендентов в номинациях «İT-событие года» а также в номинации «İT-компания года» определяются номинанты и победители.

В рамках NETTY впервые в этом году была определена номинация «İT-менеджер года». В этой номинации определяются лучшие руководители İT-департамента страны (вне зависимости от сферы деятельности организации).

Представляем вам названия самых успешных национальных веб-сайтов и проектов в текущем году:

• В номинации «Азербайджан» – сайт www.fontlar.info

• В номинации «Государственный сайт» – сайт Министерства обороны АР

• В номинации «Наука и образование» – учебный центр Prospect Academy

• В номинации «Культура и искусство» – сайт национального историко-художественного заповедника «Гобустан»

• В номинации «Общество» – сайт экологической организации Green Baku

• В номинации «Информация и новости» – сайт информационного агентства «Спутник Азербайджан»

• В номинации «Сервис-сайт» – www.lalafo.com

• В номинации «Корпоративный сайт» – сайт Atəşgah Sığorta

• В номинации «Лучший сайт в сфере электронной коммерции» – www.zoomagazin.az

• В номинации «Спорт» – сайт IV Исламских игр солидарности

• В номинации «Выбор социальных сетей» – портал для поиска репетиторов

• В номинации «Лучшая страница в социальной сети Facebook» – https://www.facebook.com/bodycare.online.shop/

• В номинации «Программа года» – мобильное приложение Baku Airport

• В номинации «Обогащение развития национальных информационных технологий» – руководитель по информационным вопросам Азербайджанской дипломатической академии

• В номинации «İT-событие года» – проект «Общественный интернет», реализованный по инициативе Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР и Baktelekom.

Отметим, что главным партнером премии является компания Azercell, другими партнерами – выставка Bakutel, компании SmartHost.az, Renley.az и проект Kassir.az.

Информационную поддержку проекту оказывают Infocity.az, телеканал CBC, сайты 1news.az, Oxu.Az, Disput.az и Salamnews.org.

Э.А.

