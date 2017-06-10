В некоторых районах Азербайджана температура достигнет 36 градусов

2017-06-10 12:03 | www.apa.az | 3

11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Возможно, утром в некоторых местах будет дождь.

Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на временами порывистый северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21°, днем 29-33° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-70% и днем – 45-50%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах возможны грозы, дожди. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.