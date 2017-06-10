В воскресенье в Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла

2017-06-10 12:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, утром и вечером местами пойдут дожди, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Юго-западный ветер днем перейдет в порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем – 29-33, в Баку ночью – 19-21, днем - 30-33 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-70, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Днем, начиная с некоторых северных и западных районов, ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Западный ветер местами будет сильным.

Ночью - 17-22, днем - 31-36, в горах ночью -10-15, днем - 21-26 градусов тепла.