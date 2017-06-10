Премьер Великобритании может назначить своим замом главу МИД

2017-06-10 12:12 | www.oxu.az | 3

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон может стать заместителем премьер-министра Терезы Мэй в новом правительстве страны, передает Oxu.Az со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, после парламентских выборов Джонсон, который является одним из немногих сторонников Brexit, стал представлять угрозу для Мэй, так как может возглавить тори. Потому она якобы решила превратить его из самостоятельной политической фигуры в своего зама.

«До выборов соратники Бориса Джонсона все больше опасались за его будущее в качестве министра иностранных дел. Их опасения были связаны с тем, что Мэй нуждалась в нем как в ключевой фигуре Brexit, в то время как она сама располагала большинством с небольшим перевесом. Убедительная победа на выборах позволила бы ей продавать Brexit самой», - пишет издание.

Похожая ситуация сложилась и с министром по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Андреа Ледсом, которая регулярно подвергала сомнению лидерство консерваторов. Несмотря на ее политические взгляды, премьер, вероятно, оставит Ледсом на посту, так как та тоже была одной из самых больших сторонниц выхода Британии из ЕС, а ведь именно это и является главной целью Мэй на ее посту.

С 2010 по 2015 год пост заместителя премьера в коалиционном правительстве занимал глава либерал-демократов Ник Клегг. Пост был создан специально для него.