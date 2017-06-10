Началась церемония прощания с Натигом Алиевым – ОБНОВЛЕНО + ФОТО
2017-06-10 12:14 | www.oxu.az | 3
Началась церемония прощания с покойным министром Натигом Алиевым.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на qafqazinfo, официальная церемония прощания продлится до 14:00.
В церемонии принимают участие официальные лица.
11:15
Тело скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджана Натига Алиева доставлено в Бакинский центр культуры, где будет проведена церемония прощания.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вокруг установленного на сцене гроба покойного министра расставлены венки от имени президента Азербайджана и других лиц.
Церемония прощания будет проведена с 12:00 до 14:00.
После церемонии прощания Н.Алиев будет похоронен во II Аллее почетного захоронения.
Отметим, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натиг Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.
09:53
Гроб с телом скончавшегося в стамбульской клинике министра энергетики Азербайджана Натига Алиева доставлен в Баку.
Напомним, что церемония прощания пройдет сегодня. Натиг Алиев будет предан земле во II Аллее почетного захоронения.
09:22
Гроб с телом скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджан Натига Алиева отправлен в Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня днем будет проведена церемония прощания с министром. Н.Алиев будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.
На прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натиг Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.
З.Г.