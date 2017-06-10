В Минобороны ФРГ исключили создание единой армии ЕС

2017-06-10 12:15 | www.trend.az | 3

Европейский союз не будет создавать единую армию, но при этом странам сообщества следует лучше координировать свои военные и гражданские структуры. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в опубликованном интервью немецкому редакционному объединению Funke Mediengruppe, передает ТАСС.

"Европейской армии не будет. Останутся вооруженные силы европейских государств. Национальные парламенты сами будут решать, в каких операциях будут участвовать их военнослужащие", - пояснила фон дер Ляйен.

"ЕС не конкурирует с НАТО", - сказала министр. "Европейский союз объединяет военные средства, которые нам следует лучше координировать, с гражданскими средствами, такими, как, например, инвестиции в развитие и стабильность. И создание европейского командного центра в Брюсселе - первый серьезный шаг", - отметила она.

По словам главы ведомства, референдум в Великобритании и президентские выборы в США "открыли глаза" европейцам. "Европейцы должны активнее брать безопасность в собственные руки", - заявила фон дер Ляйен.