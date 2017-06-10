Katar hiçbir zaman yalnız bırakılmayacak

2017-06-10 12:16 | www.trend.az | 1

ESKİ Başbakan, Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Katar’a uygulanan ambargoya değinerek, “Katar hiçbir zaman yalnız bırakılmayacaktır. Katar’ın yanındayız” dedi.

Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Antalya’da Konyalılar Derneği’nin düzenlediği iftara katıldı. Ak Parti MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek’in de katıldığı iftarda eski başbakan Davutoğlu, büyük ilgi gördü. Hemşehrileriyle bol bol fotoğraf çektiren Davutoğlu, iftarını açtıktan sonra bir konuşma yaptı.

İSLAM DÜNYASI BÜYÜK ACILAR İÇİNDE

Her ramazan ayında İslam dünyasının acılarıyla meşgul olduklarını söyleyen Davutoğlu, “İslam dünyası gönül coğrafyamız, büyük acılar içinde. Çünkü bu coğrafya, geçmişte büyük medeniyetlere, büyük devletlere en son da bütün bu coğrafyayı birleştiren Selçuklu ve Osmanlı devletlerinden sonra Türkiye Cumhuriyeti devletini de bu topraklarda mazlumların, gurebanın, adaletin temsilcisi kılan bu dava; inşallah ebediyete kadar sürecek” dedi.

YÜREĞİ TÜRKİYE İLE ÇARPAN KATAR YALNIZ BIRAKILMAYACAKTIR

Bu ramazanda da Katar’daki acı olaylarla karşı karşıya kalındığını bildiren Davutoğlu, şöyle dedi:

“Katar Türkiye’nin kadim dostudur. Yüz yıl önce sömürgeciler karşısında Osmanlı’nın yanında yer almışlardı. Şimdi de Türkiye’nin her zaman yanında yer aldı, her zaman Türkiye ile birlikte davrandı. Türkiye ile birlikte ağladı. Türkiye ile birlikte güldü. Şimdi Katar’a dönük bir ambargo uygulanıyor. Tabi, hiçbir şekilde Müslüman devletlerin, Müslüman halkların, hatta; herhangi iki halkın hangi dinden olursa olsun, çatışmasını istemeyiz. Diğer ülkeler de, Suudi Arabistan da bizim dostumuz. Gönül ister ki bütün bu ızdıraplar, sulh içinde konuşarak çözülebilsin. Ama bilinsin ki; yüreği Türkiye ile çarpan Katar hiçbir zaman yalnız bırakılmayacaktır” diye konuştu.

TÜRKİYE HASTA ADAM DEĞİLDİR

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece ilk arayan ülkelerin başında Katar’ın geldiğini hatırlatan Davutoğlu, “Nasıl ki onlar 15 Temmuz gecesi o hain çete, bize karşı, bu ülkeye karşı tuzak kurduğunda ilk sesini çıkartan ülke olarak Türkiye’nin yanındayız, Türkiye’nin seçilmiş cumhurbaşkanının seçilmiş hükümetinin, meclisinin yanındayız dediler. Biz de bugün diyoruz ki, Katar’ın yanındayız. Katar’ın hiçbir zaman aç bırakılmasına, Katar’ın acı çekmesine kesinlikle razı olmayız. Ama isteriz ki, bu problemler sulh yoluyla çözülsün. Müslüman devletler arasında yeni ihtilaflara sebebiyetler teşkil etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bu konuda yoğun çaba sarf ediyor. Allah bu çabalarını inşallah bereketlendirsin. Ve bir an önce Körfezde barış ve esenlik hakim olsun. Şunu unutmamamız lazım. Son dönemde Türkiye’ye dönük yapılan birçok suikastın, sonuncusunu 15 Temmuz’da gördüğümüz ihanetin arkasındaki temel mesele, Türkiye’nin bir ülke olarak bir çınar gibi birçok mazlum milleti kanatlarının altına almış olmasındandır. Evet, Türkiye bugün bir hasta adam değildir. Türkiye bugün başkasına muhtaç olan bir ülke değildir. Allah’ın izniyle ‘Kim bize sahip çıkacak yardımcı gönder’ diye rabbine seslenen olursa, bilsinler ki, 80 milyon Türkiye onların yanındadır, arkasındadır” dedi.

Konyalılar Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz tarafından günün anısına tablo hediye edilen Davutoğlu ardından geceye katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAYNAK DHA