В выходные потеплеет до 36 градусов

2017-06-10 12:20 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Возможно, утром в некоторых местах будет дождь.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на временами порывистый северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21, днем 29-33, в Баку ночью 19-21, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-70% и днем 45-50%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах возможны грозы, дожди. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла.

З.Г.

