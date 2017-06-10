Эмир Катара отложил визит в Турцию

2017-06-10 12:28 | www.oxu.az | 4

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отменил визит в Турцию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, на прошлой неделе Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о проведении 10 июня встречи в Турции.

Причиной отмены визита Эмира Катара в Турцию являются последние событие в регионе.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран, разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога.

Э.А.

