Проходит церемония прощания с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым

2017-06-10 12:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В здании Бакинского центра культуры имени Шахрияра проходит церемония прощания с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

В церемонии принимают участие государственные и общественно-политические деятели, депутаты, известные предприниматели, представители общественности и члены семьи покойного.

После церемонии, которая продлится до 14:00 Натиг Алиев будет захоронен на Аллее почетного захоронения.