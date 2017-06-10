Из госбюджета Ипотечному фонду выделено 16 миллионов манатов

2017-06-10 12:36 | www.oxu.az | 3

За четыре месяца этого года из государственного бюджета Азербайджанскому ипотечному фонду (АИФ) было выделено 4,4 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центробанк, с начала года из госбюджета фонду было выделено 16,6 млн манатов.

За отчетный период банки предоставили ипотечных кредитов на 16,1 млн манатов. Объем размещенных облигаций АИФ составил 25,0 млн манатов.

Объем кредитов, выделенных уполномоченными кредитными организациями, составил 42187,6 млн манатов. Это на 1304,5 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Л.А.

