Стартовал второй день соревнований XXIV Чемпионата Баку и Первенства Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике

2017-06-10 12:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики стартовал второй день соревнований XXIV Чемпионата Баку и Первенства Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике, а также XXIV Первенства Азербайджана по акробатике.

В соревнованиях принимают участие 134 гимнаста, представляющие Бакинскую школу гимнастики, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, клубы “Оджаг Спорт", “Нефтчи”, Спортивную школу Низаминского района, а также Балакен, Шабран и Сумгайыт.

Сегодня пройдут соревнования женских групп, мужских женских и смешанных пар акробатов в возрастных категориях пре-юниоров, юниоров и детей, а также соревнования мужских спортивных гимнастов в возрастных категориях юниоров, пре-юниоров, детей, малышей, младших и начинающих.

(Автор: Анвар Мамедов)