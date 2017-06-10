Уставной капитал Бакинского Олимпийского стадиона снижен с 590 млн до 1000 манатов

2017-06-10 12:44 | www.oxu.az | 2

В истории со снятием Бакинского Олимпийского стадиона с баланса SOCAR имеется много неясных моментов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, самым обсуждаемым вопросом стало снижение уставного капитала крупнейшей арены страны с 590 млн манатов до 1000 манатов.

Главный бухгалтер стадиона Азер Алиев внес ясность в ситуацию:

«Мы хотим привести вкладываемые в Бакинский стадион инвестиции в активное состояние. Как вам известно, арена включена в структуру Общественного объединения «Нефтчи». Здесь сдают в аренду кафе, тренажерный зал и спортивные школы. То есть мы работаем для того, чтобы оправдать вложенные сюда финансовые средства.

Согласно уставу Государственной нефтяной компании, все спортивные объекты передаются Общественному объединению «Нефтчи», учрежденному самим руководителем компании.

В связи с этим уставной капитал будет снижен с 590 млн до 1000 манатов. По этому поводу мы обратились в министерство налогов. Мы продолжим оставаться ООО. Финансовые вопросы будет решать Общественное объединение «Нефтчи». Процесс продлится месяц.

Министерство налогов и органы юстиции выразят свое отношение к этому вопросу. Учредителем стадиона будет считаться не Государственная нефтяная компания, а Общественное объединение «Нефтчи». Изменения связаны с этим. В структуре не будет никаких изменений».

Э.А.

