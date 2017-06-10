Боснийские и греческие футболисты подрались после матча – ВИДЕО

2017-06-10 12:50 | www.oxu.az | 2

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборной Боснии и Герцеговины и командой Греции в Зенице завершился массовой дракой.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, сразу после финального свистка матча, завершившегося со счетом 0:0, на поле повздорили одноклубники по итальянской «Роме» - боснийский форвард Эдин Джеко и греческий защитник Костас Манолас. После этого в инцидент вмешались другие игроки и персонал команд. В результате один из сотрудников сборной Боснии и Герцеговины выбил зуб полузащитнику греков Яннису Яннотасу.

«Боснийцам должно быть стыдно за то, что они не проявили уважение к нашему гимну. Такие вещи не красят футбол», - сказал после игры Манолас.

В турнирной таблице группы Н первое место занимает команда Бельгии (16 очков), второе - Греции (12), третье - Боснии и Герцеговины (11), четвертое - Кипра (7), пятое - Эстонии (4), шестое - Гибралтара (0).

Э.А.