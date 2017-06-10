PwC Азербайджан выступил со-организатором третьего бизнес-форума ЕС-Азербайджан (ФОТО)

2017-06-10 12:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В четверг, восьмого мая 2017-го года, PwC Азербайджан выступил спонсором третьего по счету бизнес форума ЕС-Азербайджан, на котором приняли участие свыше 500 представителей государственного сектора, бизнес сообщества, дипломатического корпуса и международных финансовых институтов.

В своем выступлении во время панельной дискуссии на тему экономических реформ, Управляющий Партнер PwС Азербайджан, Мовлан Пашаев рассказал о процессах, связанных с экономической трансформацией. Он также подчеркнул вызовы и возможности, с которыми столкнулся бизнес в результате экономического кризиса. В частности, он отметил необходимость пересмотра стратегий компаний в изменившейся ситуации, их модели развития и структуру затрат. Также Мовлан Пашаев рассказал о своем видении роли государственных предприятий в экономике страны и о том, как их эффективность и продуктивность должна быть усилена для достижения экономического развития страны.

«Годом ранее мы провели опрос среди исполнительных директоров (CEO) компаний, по итогам которого выявили, что любые риски всегда сопровождаются новыми возможностями. Несмотря на экономическую турбулентность, большинство CEO были уверены по поводу долгосрочного роста прибыли их компаний», отметил в своем выступлении управляющий партнер PwC Азербайджан, Мовлан Пашаев.

С 1995-го года, PwC Азербайджан активно участвует в процессе экономических реформ, проводимых в Азербайджане, направленных на улучшение инвестиционного климата, правового режима и создания благоприятной среды для ведения бизнеса в стране.

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