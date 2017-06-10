Начался второй этап раскола Ирака и Сирии

2017-06-10 12:55 | www.trend.az | 3

Руфиз Хафизоглу

Расчленение Ирака и Сирии, к великому сожалению, является вопросом времени и продолжением плана по созданию мини государств в регионе.

Вместе с тем, заинтересованные стороны все-таки смогли преподнести военные конфликты в Ираке и в Сирии как столкновения между шиитами и суннитами.

Очевидно, что первой частью плана по разделению региона стало создание «Исламского Государство» (ИГ), что послужило толчком к началу этнического разделения Ирака и Сирии.

Как известно, народы, испокон веков жившие в мире в этих краях, сегодня открытом текстом заявляют о том, что их совместное проживание отныне невозможно.

Так, на днях глава Курдской администрации Северного Ирака Масуд Барзани заявил, что курдская автономия готова к референдуму о независимости.

Барзани заявил, что референдум о независимости Курдской автономии Ирака запланирован на 25 сентября этого года.

Первый раз Барзани выступил с таким заявлением еще в мае 2015 года. «Проведение референдума о независимости Курдской Автономии Ирака является вопросом времени. Но в настоящее время одним из приоритетов для автономии является борьба с ИГ, и референдум будет проведен после завершения борьбы с этой террористической организацией», - сказал глава администрации.

Власти Турции мягко призвали Эрбиль (столица курдской администрации Ирака), своего единственного союзника в регионе не спешить с проведением референдума по изменению статуса автономии. Это заявление сделал Реджеп Тайип Эрдоган, бывший в тот период премьер-министром Турции.

Однако, на этот раз заявления Барзани были встречены резкой критикой в Анкаре.

Так, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал что, референдум о независимости Курдской автономии Северного Ирака, является безответственным решением. По словам премьера, в настоящее время в регионе существует достаточно проблем и конфликтов.

Стоить отметить, что к проведению референдума в курдской автономии Ирака также негативно отнеслись в ряде других государств.

Поведения референдума о статусе курдской автономии Ирака, в первую очередь не в интересах центрального правительства в Багдаде. Ожидаемый референдум ставит под удар не только целостность Ирака, но и нефтяные доходы этой страны.

С другой стороны, референдум о статусе курдской автономии Ирака также представляет большую угрозу для Турции.

По мнению ряда турецких экспертов, данный шаг Эрбиля может привести к росту сепаратизма на территории Турции, которая свыше 30 лет воюет против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) требующих создания независимого «курдского государства».

Уже сегодня Анкара предостерегает, что в случае если Эрбиль проведет референдум о независимости, Турция закроет свою границу с курдской автономией, тем самым, прервав ее сухопутный выход к миру.

Помимо Турции, Иран также выступает за территориальную целостность Ирака, и высказывается против развала этой страны.

В Тегеране не исключают, что создание в регионе нового государства "Курдистан" приведет к росту сепаратизма в иранской провинции Махабад среди курдов и активизации PEJAK, которая является иранским крылом РПК.



Стоит отметить, что, не смотря на то, что в борьбе с ИГ на территории Сирии отряды YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») являются союзниками Дамаска, проведение референдума о статусе курдской автономии, также может оказать негативное воздействие на Сирию.

Дело в том, что сегодня отряды YPG и PYD заявляют, что они не покинут территории, которые были освобождены их отрядами от ИГ. И в будущем, это может привести к присоединению этих сирийских территорий к «курдскому государству».

(Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend)

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