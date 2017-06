АЗИАДА-2017: Туркменистан серьезно готовится к соревнованиям (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Представляем вашему вниманию фото и видео-репортаж, приуроченный к намеченным на сентябрь в Ашхабаде V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе игр на протяжении 12 дней в 15 сооружениях пройдут соревнования по 21 виду спорта: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велоспорт (трек), плавание, баскетбол 3х3, тяжелая атлетика, легкая атлетика, тхэквандо, спортивные танцы, кикбоксинг, борьба на поясах, спортивная борьба, бильярд, конкур, туркменская национальная борьба гореш. Церемония открытия игр намечена на 17 сентября, а закрытия - 27 сентября.

Общее количество гостей, которые, как ожидается, приедут в Ашхабад для участия в Азиаде, — более 8 тысяч, включая спортсменов, представителей средств массовой информации и др. В обслуживании игр будут задействовано более 8 тысяч волонтёров».