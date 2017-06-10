Саудовская Аравия: Cитуация с Катаром не повлияет на соглашение по добыче ОПЕК

2017-06-10 13:05 | www.oxu.az | 3

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех считает, что ситуация вокруг Катара не скажется на выполнении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Я не думаю, что дипломатические вопросы будут иметь хоть какое-то влияние на соглашение о сокращении добычи», - сказал Фалех.

25 мая организация стран - экспортёров нефти поддержала продление соглашения о сокращении добычи нефти на 9 месяцев.

Ранее Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские Острова разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.