Турция продолжит поддерживать Катар - экс-премьер

2017-06-10 13:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Катар поддержал Турцию во время попытки военного переворота, и сегодня Турция также поддержит Катар, сказал экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Давутоглу отметил, что Катар является одним из давних друзей Турции.

«К великому сожалению, сегодня против Катара применяются санкции. Турция выступает против любого рода противостояния в регионе», - сказал Давутоглу.

По словам Давутоглу, в настоящее время исламский мир переживает трудные дни.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий.

Как заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран, разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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