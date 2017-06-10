В ООН подсчитали боевиков ИГИЛ

2017-06-10 13:15 | www.oxu.az | 3

Количество боевиков террористической организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке составляет от 12 до 20 тысяч человек.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в докладе Совета Безопасности ООН.

При этом за последние 16 месяцев их количество существенно уменьшилось.

«Приток боевиков в Ирак и Сирию из других регионов сократился, но многие из тех, кто воевал, возвращаются в свои страны и это представляет серьезную угрозу международной безопасности», - говорится в докладе.

В ООН также отметили, что ИГИЛ акивно использует пропаганду с помощью Интернета и социальных сетей, получая новых последователей за пределами Сирии и Ирака.

Что касается финансового состояния ИГИЛ, то оно сейчас критическое. Организация финансируется из двух основных источников - углеводороды и налоги/похищения. Сейчас ИГИЛ располагает прибылью в несколько десятков миллионов долларов в месяц и эти средства будут все уменьшаться, считают в ООН.

В Совбезе ООН прогнозируют, что после поражения ИГИЛ в Сирии и Ираке террористы будут заниматься похищением людей с целью выкупа и таким образом поддерживать свое финансовое положение.

С.Б.

