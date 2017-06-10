Генсек ООН прибыл в Узбекистан

2017-06-10 13:13 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Узбекистан начался с Самарканда, сообщило представительство ООН в Ташкенте.

По прибытию в Самарканд глава ООН возложил цветы к месту захоронения первого президента страны Ислама Каримова.

Затем Антониу Гутерриш посетил народную приемную президента Узбекистана и встретился с представителями гражданского общества в махалле «Юксалиш». Главе ООН было рассказано об институте махалли и его роли в социальных процессах.

Генсек ООН также посетил площадь Регистан и ознакомился с архитектурными памятниками древнего города.

В субботу ожидается встреча Антониу Гутерриша с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

Во второй половине дня руководитель ООН отправится в Каракалпакстан, где посетит регион Приаралья и облетит на вертолете акваторию Аральского моря.

(Автор: Демир Азизов)