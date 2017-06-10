Члены правительства и представители общественности приняли участие в церемонии прощания с Натигом Алиевым - ФОТО
2017-06-10 13:22 | www.apa.az | 3
Члены правительства приняли участие в церемонии прощания с Натигом Алиевым.
Как сообщает АПА, в церемонии приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, глава администрации президента Рамиз Мехтиев, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, заместители премьер-министров Ягуб Эюбов, Абид Шарифов, министры Кямаледдин Гейдаров, Рамиль Усубов, Закир Гасанов, Самир Шарифов, Абульфас Гараев, Азад Рагимов, Рамин Гулузаде, генпрокурор Закир Гаралов, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, руководитель ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев, председатели комитетов Мубариз Гурбанлы, Рамиз Гасанов, известные азербайджанские бизнесмены Искендер Халилов, Вагит Алекперов, Фархад Ахмедов и другие.