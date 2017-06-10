Путин рассказал о внуках

2017-06-10 13:27 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих внуках, передает Oxu.Az со ссылкой на CNN.

Стоун в разговоре с Путиным задал ему несколько вопросов о семье, в частности, спросил, любит ли президент своих внуков.

Российский лидер подтвердил, что любит внуков, и выразил сожаление, что у него мало времени, чтобы играть с ними.

Напомним, в интервью американскому режиссеру Путин также заявил, что открытого военного конфликта между Россией и США «никто бы не пережил» и рассказал о предложении бывшему президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вступление России в НАТО.

С.Б.

