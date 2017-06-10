Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС

2017-06-10 13:34 | www.trend.az | 3

Президент Украины Петр Порошенко возле здания своей администрации запустил таймер обратного отсчета времени до начала вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом, передает РИА Новости.

Президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела 17 мая подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней получат граждане Украины в туристических, предпринимательских и семейных целях. Документ должен вступить в силу в ночь на 11 июня.

"Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует оправдание наших надежд, он ознаменует падение пусть не бетонной берлинской стены, но бумажной завесы, которая долгие годы отделяла украинцев от европейской семьи", — заявил Порошенко в ходе открытия таймера возле здания администрации президента в Киеве.

Ровно в 12.00 возле здания администрации на электронном табло был запущен двенадцатичасовой обратный отсчет.