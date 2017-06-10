РФ сделает все возможное для достижения согласия в ситуации вокруг Катара - Лавров

2017-06-10 13:41 | www.trend.az | 3

Россия сделает все возможное для достижения согласия между сторонами в ситуации вокруг Катара. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия с беспокойством восприняла сообщения о разрыве дипломатических отношений ряда арабских стран с Катаром.

"Разумеется, в числе вопросов (которые мы будем обсуждать) будет и резкое обострение положения в арабском мире, - сказал министр. - Сообщения о принятых шагах некоторых арабских государств о разрыве отношений с Катаром мы восприняли с беспокойством".

Глава МИД РФ отметил, что в регионе Ближнего Востока необходимо обеспечить сотрудничество для успешного противостояния терроризму. Министр призвал не забывать о главной угрозе как в регионе Ближнего Востока, так и за его пределами. "Принципиально важно сконцентрироваться на сотрудничестве, на объединении усилий для предотвращения и нейтрализации этой угрозы", - подчеркнул Лавров.