В Баку реконструируется одна из автодорог (ФОТО, ВИДЕО)

2017-06-10 13:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стартовали работы по реконструкции автодороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, имеющей большое значение с точки зрения соединения между собой автодорог Баку-Сумгайыт, Забрат-Маштага, Бинагидинского шоссе и дороги в Новханы.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе ОАО «Азеравтойол», протяженность ремонтируемой двухполосной автодороги составляет 19,3 километра, ширина – 8-10 метров.

В настоящее время старое асфальтобетонное покрытие удаляется посредством фрезеровальных машин. Вместо него будет уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, толщиной 12 сантиметров. В целом, будет заасфальтирована территория, площадью 175 тысяч квадратных метров.

Для обеспечения удобного и безопасного передвижения граждан, на участках дороги, проходящих через населенные пункты, по сторонам будут построены тротуары, шириной 1,5 метра.

По завершению всех этих работ в необходимых местах будут размещены ливневые решетки, установлены дорожные знаки и информационные табло, нанесена дорожная разметка.

Отметим, что реконструкция автодороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, проезжая часть которой, из-за отсутствия ремонта на протяжении длительного времени, в некоторых местах вышла из строя, устранит проблемы, с которыми при движении сталкиваются десятки тысяч жителей поселков, расположенных вдоль дороги, а также другие граждане, пользующиеся этой автодорогой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)