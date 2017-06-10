Лавров: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Катара

2017-06-10 13:58 | www.apa.az | 3

Главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани заявил, что стороны продолжат диалог по всем темам, которые представляют интерес, в том числе обсудят недавнее обострение в арабском мире.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Сегодня продолжим диалог между нашими странами по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Разумеется, в числе этих вопросов будет и недавнее резкое обострение положения в арабском мире», — сказал Лавров в ходе встречи с Аль Тани в Москве.

«Сообщение об этом обострении, о принятых шагах некоторых арабских государств о разрыве отношений с Катаром мы восприняли с беспокойством», — добавил российский министр.

Ранее Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.