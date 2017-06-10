Начался визит сопредседателей в регион

2017-06-10 13:58 | www.oxu.az | 2

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик совершили визит в Армению.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Армении сопредседатели встретились с министром обороны этой страны Вигеном Саркисяном.

В ходе встречи была обсуждена сложившаяся в зоне конфликта обстановка. Планируется также встреча сопредседателей с президентом Сержем Саркисяном и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Запланировано также посещение сопредседателями оккупированных территорий Азербайджана, встречи в Ханкенди.

19 июня посредники прилетят Баку.

По итогам визита от имени сопредседателей будет распространено заявление.

С.Б.

