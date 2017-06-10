Китай выступает главным партнёром Туркменистана в сфере энергетики - Си Цзиньпин

2017-06-10 13:51 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend/ - Китай сегодня выступает главным партнёром Туркменистана в сфере энергетики, сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Астане, говорится в сообщении туркменского правительства.

Главы государств приняли участие в церемонии открытия международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Главы Туркменистана и Китая обменялись мнениями по ключевым направлениям стратегического сотрудничества и подтвердили готовность к наращиванию экономического партнёрства с учётом его колоссального потенциала.

Взаимодополняемость национальных экономик позволяет двум странам наращивать партнёрство по самому широкому спектру направлений, включая торгово-экономический сектор, транспорт, связь, текстильную и химическую промышленность, строительство. Главным компонентом сотрудничества в энергетической сфере названо партнёрство в газовой отрасли. Отмечен и значительный потенциал для взаимодействия в транспортном секторе, перспективным видится железнодорожный маршрут Туркменистан-Казахстан-Китай.

"Наряду с этим, была подчеркнута необходимость усилить взаимодействие в транспортной логистике, с тем, чтобы повысить эффективность функционирования транзитных коридоров, соединяющих Китай с Европой, Ближневосточным и Средиземноморским регионами через территорию Туркменистана",- сказано в информации.

Ранее сообщалось, что среди ведущих деловых партнёров Туркменистана значится Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). С 2007 года CNPC ведет разведку, обустройство и разработку месторождений, входящих в договорную территорию «Багтыярлык», которая служит сырьевой базой транснационального газопровода Туркменистан-Китай.

Эта крупнейшая в Евразии энергетическая магистраль, берущая начало на правобережье Амударьи, введена в строй в декабре 2009 года. Среди других крупных инвестиционных проектов, реализуемых совместно с CNPC - обустройство супергигантского месторождения «Галкыныш». Из Туркменистана в Китай по состоянию на 20 мая 2017 года поставлено 170,3 миллиарда кубометров газа с начала эксплуатации в 2009 года Центрально-азиатского трубопровода. По соглашению между CNPC и «Туркменгаз», ежегодные поставки в Китай в перспективе будут увеличены до 65 миллиардов кубометров туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов)