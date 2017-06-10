Туркменистан выступает за консолидацию усилий по определению правового статуса Каспия

2017-06-10 13:56 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан выступает за дальнейшую консолидацию усилий по определению правового статуса Каспийского моря и разработке соответствующей конвенции, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Как отметил глава государства, «туркменская сторона неизменно занимает инициативную позицию в выработке сбалансированных решений вопросов каспийской проблематики». Отчет о проделанной работе в этой сфере представил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В частности, речь шла о деятельности межведомственной комиссии по вопросам Каспийского моря. Было также сказано, что в Ашхабаде состоялись заседания с участием представителей прикаспийских государств по обсуждению проектов протоколов о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов и в сфере обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море.

«Большое внимание было также уделено вопросам обеспечения экологического благополучия и охраны окружающей среды в Каспийском регионе. В этом контексте подчёркивалась необходимость дальнейшей активизации деятельности по выполнению положений соответствующих документов»,- сказано в информации.

Ранее сообщалось, что уже подписаны такие значимые документы, как рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря и соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно. Между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было также заключено соглашение, о точке стыка линий разграничения, сопредельных участков дна Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов)