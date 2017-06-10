Генсек ООН отметил важность осуществляемых в Узбекистане реформ

2017-06-10 14:11 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Перспективы сотрудничества Узбекистана и Организации Объединенных Наций (ООН) обсудили в Самарканде генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш и президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, сообщило «Национальное информагентство Узбекистана» (УзА).

«В ходе встречи состоялось обсуждение состояния и перспектив развития сотрудничества между Узбекистаном и ООН, ее структурами, а также актуальные вопросы регионального и международного характера, в том числе смягчения последствий Аральской экологической катастрофы», - говорится в сообщении.

Президент Мирзияев подчеркнул, что в Узбекистане придается большое значение укреплению сотрудничества с ООН.

В свою очередь, Антониу Гутерриш отметил важность осуществляемых в Узбекистане реформ, целью которых является повышение благосостояния народа.

Как сообщалось, генсек ООН прибыл в Узбекистан в рамках своей поездки по странам Центральной Азии 8-13 июня.

Как ожидается, во второй половине дня руководитель ООН отправится в Каракалпакстан, где посетит регион Приаралья и облетит на вертолете акваторию Аральского моря.

(Автоп: Демир Азизов)