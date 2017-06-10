Натиг Алиев похоронен на II Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО 2

2017-06-10 14:19 | www.apa.az | 3

Завершилась церемония прощания с министром энергетики Натигом Алиевым.

Как сообщает АПА, выступивший на церемонии прощания зампредседателя Милли Меджлиса Валех Алескеров отметил, что Натиг Алиев останется в сердце каждого как человек, достойно служивший своему народу, государству. Он рассказал о жизни и деятельности Н.Алиева. По его словам, министр сыграл важную роль в реализации «Контракта века», проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, и других нефтегазовых проектов.

Вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде поделился воспоминаниями о Н.Алиеве. Он отметил, что министр всегда старался защитить интересы Азербайджана.

Президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сказал, что жизнь Н.Алиева была насыщенной и плодотворной.

Председатель ОАО «Азеришыг» Балабаба Рзаев отметил большую роль Н.Алиева в реализации нефтяной стратегии Азербайджана.

Сын Н.Алиева Фархад Алиев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь, оказанную в трудные минуты борьбы за жизнь его отца: «Он был хорошим отцом, главой семьи».

Ф.Алиев поблагодарил всех пришедших на церемонию прощания.

По завершении церемонии прощания тело Н.Алиева было предано земле на II Аллее почетного захоронения.

Отметим, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натиг Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.

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12:08

В Бакинском центре культуры проходит церемония прощания с министром энергетики Натигом Алиевым.

Как сообщает АПА, церемония прощания началась с чтения аятов из Корана.

В мероприятии принимают участие члены правительства, общественно-политические деятели, депутаты, представители общественности.

После церемонии прощания Н.Алиев будет похоронен в Аллее почетного захоронения.

Отметим, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натиг Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.

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11:00

Тело скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджана Натига Алиева доставлено в Бакинский центр культуры, где будет проведена церемония прощания.

Как сообщает АПА, вокруг установленного на сцене гроба покойного министра расставлены венки от имени президента Азербайджана и других лиц.

Церемония прощания будет проведена с 12:00 до 14:00.

После церемонии прощания Н.Алиев будет похоронен в Аллее почетного захоронения.

Отметим, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натиг Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.