Завершилась церемония прощания с Натигом Алиевым – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-06-10 14:24 | www.oxu.az | 4

Завершилась церемония прощания с министром энергетики Натигом Алиевым.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, выступивший на церемонии прощания зампредседателя Милли Меджлиса Валех Алескеров отметил, что Натиг Алиев останется в сердце каждого как человек, достойно служивший своему народу, государству.

Он рассказал о жизни и деятельности Н.Алиева. По его словам, министр сыграл важную роль в реализации «Контракта века», проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, и других нефтегазовых проектов.



Вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде поделился воспоминаниями о Н.Алиеве. Он отметил, что министр всегда старался защитить интересы Азербайджана.

Сын Н.Алиева Фархад Алиев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь, оказанную в трудные минуты борьбы за жизнь его отца: «Он был хорошим отцом, главой семьи».

Ф.Алиев поблагодарил всех пришедших на церемонию прощания.

По завершении церемонии прощания тело Н.Алиева было предано земле на II Аллее почетного захоронения.

Отметим, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натиг Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.

12:14

Началась церемония прощания с покойным министром Натигом Алиевым.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на qafqazinfo, официальная церемония прощания продлится до 14:00.

В церемонии принимают участие официальные лица.

11:15

Тело скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджана Натига Алиева доставлено в Бакинский центр культуры, где будет проведена церемония прощания.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вокруг установленного на сцене гроба покойного министра расставлены венки от имени президента Азербайджана и других лиц.

Церемония прощания будет проведена с 12:00 до 14:00.

После церемонии прощания Н.Алиев будет похоронен во II Аллее почетного захоронения.

Отметим, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натиг Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.

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09:53

Гроб с телом скончавшегося в стамбульской клинике министра энергетики Азербайджана Натига Алиева доставлен в Баку.

Напомним, что церемония прощания пройдет сегодня. Натиг Алиев будет предан земле во II Аллее почетного захоронения.

09:22

Гроб с телом скончавшегося в Стамбуле министра энергетики Азербайджан Натига Алиева отправлен в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня днем будет проведена церемония прощания с министром. Н.Алиев будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.



На прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он спецрейсом был отправлен в Турцию. Натиг Алиев скончался 8 июня в клинике Florence Nightingale в Стамбуле.

З.Г.