Австралийский регбист умер во время матча

2017-06-10 14:25 | www.oxu.az | 3

Регбист австралийского клуба «Ворринг» умер от травм, полученных во время матча национального чемпионата с «Гордоном».

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 10 июня, сообщает The Guardian.

«Смерть наступила в результате инцидента, повлекшего травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении клуба «Ворринг».

Медики выбежали на поле сразу после инцидента, но не сумели спасти 25-летнего спортсмена, имя которого не называется. Характер повреждений, полученных регбистом, также не раскрывается.

Отмечается, что все матчи, которые должны были состояться на стадионе «Рэт Парк» — домашней арене клуба «Ворринг», отменены.

С.Б.

