В России горит аэропорт

2017-06-10 14:35 | www.apa.az | 3

Аэропорт загорелся в поселке Байкит на севере Красноярского края, жертв и пострадавших нет.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель регионального главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, здание одноэтажное, кирпичное, аэропорт принимает только вертолеты.

«Дымится кровля, угрозы для других зданий нет. Также нет угрозы для нарушения движения судов, погибших и пострадавших нет», — сказал Юрченко.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают пожарные.