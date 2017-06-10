На гей-парад в Тель-Авиве вышли сотни тысяч людей – ФОТО

2017-06-10 14:35 | www.oxu.az | 3

Более 200 000 человек вышли на улицы Тель-Авива 9 июня, чтобы принять участие в прайд-параде, передает Oxu.Az со ссылкой на DW.

Нынешним лозунгом парада стала «Видимая бисексуальность». Участники мероприятия выступили в защиту прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ).

По словам участников, парад был «праздником любви, где каждый мог быть таким, какой он есть».

Отмечается, что в последние годы Тель-Авив стал популярным туристическим центром для представителей сексуальных меньшинств. Прайд-парад проходит здесь уже около двух десятилетий. Этим Израиль еще больше контрастирует с остальными странами Ближнего Востока. Однако официально государство Израиль до сих пор не позволяет однополых браков.

После гей-парада в Тель-Авиве подобные мероприятия пройдут и в других странах.

С.Б.

