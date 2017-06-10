Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-06-10 14:41 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), подешевел на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70216 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
29 мая
|
-
|
5 июня
|
1,7021
|
30 мая
|
1,702
|
6 июня
|
1,7021
|
31 мая
|
1,702
|
7 июня
|
1,7022
|
1 июня
|
1,702
|
8 июня
|
1,7022
|
2 июня
|
1,7021
|
9 июня
|
1,7022
|
Средний курс за неделю
|
1,702025
|
Средний курс за неделю
|
1,70216
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0101 маната (0,5267 процента). Средневзвешенный курс составил 1,91538 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
29 мая
|
-
|
5 июня
|
1,9177
|
30 мая
|
1,8939
|
6 июня
|
1,9180
|
31 мая
|
1,9016
|
7 июня
|
1,9174
|
1 июня
|
1,9141
|
8 июня
|
1,9162
|
2 июня
|
1,9097
|
9 июня
|
1,9076
|
Средний курс за неделю
|
1,904825
|
Средний курс за неделю
|
1,91538
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,6645 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,03004 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
29 мая
|
-
|
5 июня
|
0,0301
|
30 мая
|
0,0301
|
6 июня
|
0,0302
|
31 мая
|
0,03
|
7 июня
|
0,0301
|
1 июня
|
0,0301
|
8 июня
|
0,0299
|
2 июня
|
0,0302
|
9 июня
|
0,0299
|
Средний курс за неделю
|
0,0301
|
Средний курс за неделю
|
0,03004
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0023 маната (0,4739 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48328 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
29 мая
|
-
|
5 июня
|
0,4853
|
30 мая
|
0,4756
|
6 июня
|
0,4834
|
31 мая
|
0,4798
|
7 июня
|
0,4847
|
1 июня
|
0,4826
|
8 июня
|
0,4800
|
2 июня
|
0,4824
|
9 июня
|
0,4830
|
Средний курс за неделю
|
0,4801
|
Средний курс за неделю
|
0,48328
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 3,0216 маната (0,1392 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2183,0204 маната.
|
Изменение стоимости унции золота:
|
29 мая
|
-
|
5 июня
|
2170,0924
|
30 мая
|
2153,1151
|
6 июня
|
2178,6029
|
31 мая
|
2149,1154
|
7 июня
|
2201,7957
|
1 июня
|
2155,0724
|
8 июня
|
2197,5402
|
2 июня
|
2152,9012
|
9 июня
|
2167,0708
|
Средняя стоимость за неделю
|
2152,5511
|
Средняя стоимость за неделю
|
2183,0204
(Автор: Анвар Мамедов)