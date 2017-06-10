Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-06-10 14:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), подешевел на 0,0001 маната (0,0059 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70216 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 29 мая - 5 июня 1,7021 30 мая 1,702 6 июня 1,7021 31 мая 1,702 7 июня 1,7022 1 июня 1,702 8 июня 1,7022 2 июня 1,7021 9 июня 1,7022 Средний курс за неделю 1,702025 Средний курс за неделю 1,70216

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0101 маната (0,5267 процента). Средневзвешенный курс составил 1,91538 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 29 мая - 5 июня 1,9177 30 мая 1,8939 6 июня 1,9180 31 мая 1,9016 7 июня 1,9174 1 июня 1,9141 8 июня 1,9162 2 июня 1,9097 9 июня 1,9076 Средний курс за неделю 1,904825 Средний курс за неделю 1,91538

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0002 маната (0,6645 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,03004 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 29 мая - 5 июня 0,0301 30 мая 0,0301 6 июня 0,0302 31 мая 0,03 7 июня 0,0301 1 июня 0,0301 8 июня 0,0299 2 июня 0,0302 9 июня 0,0299 Средний курс за неделю 0,0301 Средний курс за неделю 0,03004

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0023 маната (0,4739 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48328 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 29 мая - 5 июня 0,4853 30 мая 0,4756 6 июня 0,4834 31 мая 0,4798 7 июня 0,4847 1 июня 0,4826 8 июня 0,4800 2 июня 0,4824 9 июня 0,4830 Средний курс за неделю 0,4801 Средний курс за неделю 0,48328

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подешевела на 3,0216 маната (0,1392 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2183,0204 маната.

Изменение стоимости унции золота: 29 мая - 5 июня 2170,0924 30 мая 2153,1151 6 июня 2178,6029 31 мая 2149,1154 7 июня 2201,7957 1 июня 2155,0724 8 июня 2197,5402 2 июня 2152,9012 9 июня 2167,0708 Средняя стоимость за неделю 2152,5511 Средняя стоимость за неделю 2183,0204

(Автор: Анвар Мамедов)