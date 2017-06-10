Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев похоронен в Аллее почетного захоронения (версия 2) (ФОТО)

2017-06-10 14:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев похоронен в Аллее почетного захоронения.

В субботу, в здании Бакинского центра культуры имени Шахрияра, состоялась церемония прощания с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

К гробу министра был возложен венок от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В траурной церемонии принимали участие государственные и общественно-политические деятели, депутаты, известные предприниматели, представители общественности и члены семьи покойного.