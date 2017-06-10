В парке Центра Гейдара Алиева прошел урок физкультуры для детей (ФОТО)

2017-06-10 14:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева в субботу утром был организован урок физкультуры для детей.

На уроке, длившемся более часа, дети выполняли различные физические упражнения, увлекательно провели время под звуки музыки.

Урок провела мастер спорта, пятикратная чемпионка республики, вице-чемпион Европы, тренер по художественной гимнастике, тренер клуба Tonus по лечебной физкультуре и стретчингу Аэлита Халафова.

Урок, целью которого является плодотворная организация досуга детей и повышение интереса и любви к спорту, был бесплатным, а вход на него свободным.

Отметим, что парк Центра Гейдара Алиева является одним из самых любимых мест жителей и гостей города, где они отдыхают, проводят досуг. В парке также регулярно организуются различные программы – уроки физкультуры, йога-сессии, концертные и другие программы.

Сегодня вечером в 20:30 в парке Центра состоится концерт на открытом воздухе, в котором примут участие DJ Kənan и тарист Азер Аббасов. Вход на концерт свободный.