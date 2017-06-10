Азербайджано-грузинские отношения носят стратегический характер - депутат

2017-06-10 15:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-грузинские отношения носят стратегический характер, и по фундаментальным вопросам оба государства занимают общую позицию.

Об этом Trend в субботу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По словам Насирова, определенные международные политические круги, и, в частности, НПО, различными путями пытаются нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и Грузией, которые являются братскими и дружественными государствами.

«С этой целью во многих случаях регулярно используется практика использования против Азербайджана его граждан. Если подойти к вопросу ареста Афгана Мухтарлы в данном контексте, не трудно понять мотивы активизации антиазербайджанских и проармянских элементов. В частности радикальные оппозиционные круги стали соревноваться, чтобы сделать из Афгана Мухтарлы «героя». Во-первых, решение о наличии состава преступления в действиях задержанного лица, выносит суд. Во-вторых, озвученные Мухтарлы некоторые предвзятые мнения и суждения справедливо стали причиной недовольства нашей общественности. В-третьих, нет ни одного подтверждения распространенной информации о том, что Мухтарлы якобы был задержан в результате совместных действий спецслужб Азербайджана и Грузии. Проведенные мной дополнительные расследования этой информации, подтвердили ее недостоверность», - сказал депутат.

( Текст: Талех Агавердиев)