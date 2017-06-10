ОБСЕ содействует Туркменистану в реализации программ по миграции

2017-06-10 15:16 | www.trend.az | 4

АШХАБАД/ Trend/ - ОБСЕ оказывает содействие Туркменистану в реализации программ по миграции, говорится в пресс-релизе ашхабадского офиса ОБСЕ.

С этой целью в сотрудничестве с министерством иностранных дел Туркменистана Бюро координатора экономической и экологической деятельности (БКЭЭД) ОБСЕ в Ашхабаде был организован "круглый стол".

В мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов, министерства труда и социальной защиты, парламента, омбудсмена и министерства юстиции, а также представители общественных организаций.

Представитель БКЭЭД, рассказала о мандате и передовом опыте ОБСЕ, а также региональных и национальных проектах в области миграции. "Государства-участники ОБСЕ приняли ряд решений, в которых подчеркиваются экономические и социальные аспекты миграции, и на основе которых был выработан мандат ОБСЕ в области миграции", - приводятся в информации слова главы центра ОБСЕ в Ашхабаде Натальи Дрозд.

Располагая ценными экспертными данными в нескольких областях, связанных с миграцией, включая управление трудовой миграцией и сбор данных о миграционных процессах, ОБСЕ является уникальной платформой для международного и регионального сотрудничества по вопросам миграции. Советник по экономическим вопросам БКЭЭД Тереза Албано отметила, что "обязательства ОБСЕ могут оказать содействие в повышении экономического потенциала миграции в интересах стран происхождения, стран назначения и самих мигрантов".

В свою очередь, представитель Международной организации по миграции (МОМ) ознакомила участников с мандатом и деятельностью МОМ в стране. Туркменистан вошел в МОМ в качестве полноправного члена в 2013 году. До этого, в июне 1998 года между правительством Туркменистана и МОМ было подписано соглашение о сотрудничестве. Свою работу миссия МОМ в Туркменистане начала в 2005 году. В числе основных программных направлений совместной работы определены: противодействие торговле людьми и помощь мигрантам; техническое сотрудничество и управление границами; управление чрезвычайными ситуациями, снижение риска стихийных бедствий.

(Автор: Гусейн Гасанов)