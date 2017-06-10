Массовое отравление детей в Сумгайыте

2017-06-10 15:26 | www.oxu.az | 2

В городе Сумгайыт произошло массовое отравление среди детей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, начиная со вчерашнего дня более 60 детей, проживающих в поселках Г.З.Тагиева и Джейранбатан, были размещены в Сумгайытскую городскую детскую больницу №1 с диагнозом отравление.

В больнице сообщили, что в больницу поступили массовые обращения в основном из-за рвоты, упадка сил, поноса и острых головных болей:

«Части обратившихся в больницу детей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Сейчас в больнице получают лечение около 40 детей с диагнозом отравление. Отравившиеся дети в основном в возрасте от двух до семи лет. Точные причины отравления пока неизвестны. Однако взятые у детей образцы анализов направлены в лабораторию. Причины массового отравления среди детей станут известны после ответа лаборатории».

Отметим, что в больнице побывали сотрудники министерства здравоохранения и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

C.Б.

